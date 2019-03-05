صراع القمة يحتدم حول نجم الامل حول سليم

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الخليج 365 :
رفع طرفا القمة السودانية في الساعات الماضية من وتيرة تحركاتهما نحو ضم نجم التسجيلات وصانع ألعاب الأمل عطبرة وهدافه سليم محمد.. حيث تفيد متابعات (الصيحة) أن اللاعب تلقى خلال الأيام القليلة الفائتة الكثير من الاتصالات من مسؤولي الناديين في ظل رغبة كل طرف لإقناعه بالانضمام الى صفوفه، كما تلقت إدارة الأمل أيضاً اتصالات من الناديين لطلب خدمات اللاعب الذي يضعه طرفا القمة تحت المجهر، حيث ظل الهلال يراقبه في كل مباريات الأمل بالخرطوم التي كان يتواجد فيها الثنائي خالد النقر وفوزي المرضي، ونفس الأمر بالنسبة للمريخ الذي يتابعه طوال الفترة الماضية ويسعى بجدية لضمه لكشوفاته.. وستكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في تحديد هوية النادي الذي سيكسب خدمات موهبة الأمل، سيما وأن فترة التسجيلات تبدأ في السابع من مارس وتستمر لأسبوعٍ واحدٍ.
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