شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه النائب في الكونغرس الأمريكي “تيد لو”، اسئلة حادة وجريئة لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير والسفارة السعودية في واشنطن، حول ما أثارة برنامج “ما خفي أعظم” بأن جثة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي تم حرقها في فرن ببيت القنصل محمد العتيبي.

وقال “لو” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متوجها بها للجبير والسفارة السعودية في واشنطن والخارجية السعودية:”:” هل أحرقت السعودية جثة خاشقجي؟..إذا لم يحدث أعطوا الجثة لعائلته.

وأضاف مخاطبا إيهم بالقول:” توقفوا عن الكذب على الأمريكيين فكثيرون منا باقون عندما يرحل جاريد كوشنر”. المادة السابقة تعديل موعد مباراة هلال الأبيض والأهلي مروي في الممتاز المقالة القادمة صراع القمة يحتدم حول نجم الامل حول سليم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمريكي لـ” عادل الجبير”: توقفوا عن الكذب فكثير منا “باقون”عندما يرحل كوشنر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.