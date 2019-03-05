تعديل موعد مباراة هلال الأبيض والأهلي مروي في الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أجرى اتحاد كرة القدم السوداني اليوم”الثلاثاء” تعديلاً على موعد مباراة هلال الأبيض ونظيره أهلي مروي في بطولة الدوري الممتاز، وقرّر أداء المواجهة في الثالثة والنصف عصرًا بملعب”شيكان” الأربعاء.

ويواجه هلال الأبيض نظيره أهلي مروي في مباراة يستهدف من خلالها الحصول على الثلاث نقاط لدعم حظوظه في الترقي لدوري النخبة.

وسيشارك أهلي مروي في دوري الهبوط بعد أن جمع ثمانية نقاط في رصيده.