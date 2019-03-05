- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أجرى اتحاد كرة القدم السوداني اليوم”الثلاثاء” تعديلاً على موعد مباراة هلال الأبيض ونظيره أهلي مروي في بطولة الدوري الممتاز، وقرّر أداء المواجهة في الثالثة والنصف عصرًا بملعب”شيكان” الأربعاء.
ويواجه هلال الأبيض نظيره أهلي مروي في مباراة يستهدف من خلالها الحصول على الثلاث نقاط لدعم حظوظه في الترقي لدوري النخبة.
وسيشارك أهلي مروي في دوري الهبوط بعد أن جمع ثمانية نقاط في رصيده.
كانت هذه تفاصيل خبر تعديل موعد مباراة هلال الأبيض والأهلي مروي في الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.