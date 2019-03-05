الخليج 365 : فجرت اعداد كبيرة من عشاق ومريد المريخ الاوضاع بالنادي عقب انتشار خبر تجديد عقد اللاعب ضفر وعودته الى كشوفات المريخ من جديد وتابعت الصحيفة ما يحدث في النادي خلال الساعات الاخيرة واكد عددا من اعضاء نادي المريخ ان فكرة عودة اللاعب الى الكشوفات لم تكن فكرة الزلفاني ولا مجلس المريخ وان هناك بعض الاقلام وشخصيات تربطها علاقة باللاعب تضغط على المريخ من اجل اعادة اللاعب للكشوفات وهددت اعداد كبيرة من جماهير بالوقوف ضد تلك الخطوة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلافات داخل القلعة الحمراء حول اعادة ضفر للكشوفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.