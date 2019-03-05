ارتفاع كبير في أسعار اللحوم المصنعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة (آخر لحظة) عن ارتفاع في أسعار اللحوم المصنعة، حيث ارتفع كيلو السجوق من (220) إلى (245) وكيلو المفروم من (240) إلى (255) وكيلو الفرانك فورتر من (255) جنيه إلى (280) جنيه، وكيلو المارتديلا من (255) جنيه إلى (285) جنيه، وكيلو البيرقر من (210) إلى (220) جنيه وكيلو الكفته من ( 210 )جنيه إلي (220) جنيه

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