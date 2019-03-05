الشرطة القضارف يجتاز السوكرتا بهدفين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حققت الشرطة القضارف فوزا غاليا على السوكرتا بهدفين نالهما طلبة وعصمت وذلك في اللقاء الذي جرى عصر اليوم في القضارف في مباراة مثيرة وخطيرة بين الطرفين حيث رفعت الشرطة نقاطها الى 17 نقطة وتجمد السوكرتا في 16 نقطة.

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