تعرّف على حجم التبادل الزراعي بين السودان وبلاروسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بدات بالخرطوم أمس فعاليات المعرض الزراعي السوداني الألماني للأغذية والتغليف، بمشاركة شركات من تركيا وألمانيا وبلاروسيا وفرنسا، وعدد من الشركات السودانية العاملة في المجال الزراعي، وأكد السفير الألماني بالخرطوم أنه بالرغم من الظروف والتحديات التي تعيشها البلاد، رأت ألمانيا المشاركة للمرة الثانية، مؤكداً حث الحكومة الألمانية للقطاع الخاص للدخول فى شراكات زراعية مع الشركات السودانية، لجهة توفر المقومات الأساسية للزراعة، ودعا إلى إقامة المعرض سنوياً لما يحققه من فوائد لكافة الأطراف.

وكشف السفير التركي بالخرطوم عن اتجاه تركيا لفتح بنك استثماري سوداني تركي فى الخرطوم خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى مشاركة تركيا في المعرض بـ6 شركات فى مجال الطاقة الشمسية والتغليف والزراعة.

من جانبه أكد السفير البلاروسي المقيم بالقاهرة، أمكانية استفادة السودان من التقنية البلاروسية في المجال الزراعي، خاصة وأن السودان يمتلك مقومات كبيرة تحتاج إلى تقانات حديثة، مشيراً إلى أنه تفاجأ بالتنسيق الجيد للمعرض، بالرغم من الظروف الحالية

ومن جهتها أكدت مسوؤل الشركة الألمانية المنظمة للمعرض “أكسبو تك” ليلي ملزر، نجاح المعرض كثيراً، مما دعا وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية لتشجيع الشركات لإقامة المعرض سنوياً،

وقال عضو الغرفه التجارية البيلاروسية سيرجي راشكوف إن حجم التبادل الزراعي بين السودان وبيلاروسيا يصل إلى ١٣ مليون دولار، وهناك توجهات من قيادتى البلدين بزيادته إلى أكثر من ذلك، وقال هناك اتجاه لإنشاء مصانع بلاروسية فى السودان لاستخدام الآليات، ونوه إلى عدم دخول المنتجات الغذائية البيلاروسية للبلاد، وقال إنهم يبحثون عن شريك لإدخال المنتجات الغذائية، ولفت إلى أن لديهم حالياً ٣٤٠٠ من التراكتورات تعمل بالبلاد، مؤكداً أن عدد الشركات البيلاروسية المشاركة يصل إلى عشر شركات..