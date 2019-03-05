المريخ يتمسك .. والكاردينال يتدخل صراع القمة يشتد حول قائد الأهلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أمن الجهاز الفني بقيادة مدرب المريخ يامن الزولفاني على ضم قائد الأهلي الخرطوم – عماد الصيني – إلى كشوفات الفرقة الحمراء خلال فترة التسجيلات الصيفية المرتقبة.

وأشارت المصادر إلى أن مدرب الفرقة الحمراء دخل في مشاورات مع عدد من الشخصيات بالطاقم الفني وتمت مراقبة اللاعب واستشارة بعض الأسماء التي تملك الخبرة الكروية اللازمة، ومن ثم تم إصدار الضوء الأخضر بالتعاقد معه على أن يتم ذلك خلال تسجيلات مارس.

يشار إلى أن مجلس المريخ أوكل مهمة التفاوض مع اللاعب عماد الصيني إلى أمين خزينة النادي العميد عبد الرحيم بدر الدين والذي بالفعل شرع في بعض الخطوات وأجرى اتصالاً بأمين خزينة الأهلي الخرطوم عوض جزار وتم إبلاغ الأخير برغبة الأحمر في ضم اللاعب.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات إن لقاءً كان من المفترض أن ينعقد بين العميد عبد الرحيم وعوض جزار أمس الأول، لم يقم لكن المصدر عاد وأشار إلى أن باب المفاوضات بشأن الصيني دخلت فيه بعض الشخصيات من بينها رئيس الأحمر محمد الشيخ مدني نفسه الذي أبلغ مسؤولي الأهلي الخرطوم برغبة الأحمر في ضم اللاعب إلى كشوفاته والاستفادة من خدماته.

يذكر في الوقت نفسه أن المصدر حذر المريخ من التراخي في ملف ضم اللاعب الصيني باعتبار أن الهلال ونادي هلال التبلدي دخلا في خط التفاوض بقوة، لافتاً النظر إلى أن الأول دفع بخطاب رسمي كما تمت بعض المحادثات بين رئيسي الناديين محمود صالح وأشرف الكاردينال الذي يبدي الرغبة في عودة الصيني إلى ناديه السابق..