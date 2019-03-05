مفتي روسيا: المسلمون سيشكلون 30% من سكان البلاد في 15 عاما فقط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توقع رئيس مجلس المفتين في روسيا راوي عين الدين تضاعف نسبة المسلمين في بلاده خلال الأعوام الـ 15 القادمة “لتصل إلى 30% من مجموع السكان”، في وقت تبلغ نسبتهم الحالية 7%.

و في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في مجلس الدوما الروسي، ذكر عين الدين أن هذه التقديرات تستند إلى رأي “المتخصصين الذين لا يشك في كفاءتهم و حسب معاينته خلال عمله في مسجد موسكو الكبير للزيادة المستمرة في عدد مرتاديه”.

ونقلت “قناة روسيا اليوم” أمس الاثنين عن عين الدين قوله خلال المؤتمر “نحتاج بشكل ضروري إلى عشرات المساجد الجديدة ذات البنية التحتية الثقافية والتربوية المناسبة في أكبر المدن الروسية”.

ودعا المفتي أيضا إلى توفير “حزمة ضمان اجتماعي” لرجال الدين الإسلامي وتنظيم مراكز علمية وتعليمية للهوية الإسلامية إلى جانب مراكز العلوم الأكاديمية.

وتحدث المفتي عن “حواجز مصطنعة في روسيا لإعاقة انتشار الإسلام، ينبغي القضاء عليها”.