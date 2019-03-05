الجيش اليمني يحاصر باقم من خمسة محاور

سيطرت قوات الجيش اليمني، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، على مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد.

وقال قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح، إن ألوية الجيش الوطني في محور "علب" نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من تصفية جيوب الحوثيين في "آل زماح" و "آل معيض" وتحرير منطقة "آل قراض" بباقم.

واعتبر العميد البرح، أن مديرية باقم دخلت في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من خمسة محاور.

Advertisements

وأسفرت المعارك عن أسر ستة ومصرع وجرح العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة كانت الميليشيا تجهز لزرعها على جبال ووديان باقم.

وكانت قوات الجيش اليمني، أحكمت سيطرتها الكاملة على منطقة "قلة زيد" وقريتي "القد" و"الحصن" في منطقة مسن القد الاستراتيجية بمديرية رازح غرب صعدة.

كما حررت جبل المقصوص، وجبال الشلالات، وجبال الجوهرة، وحصن الحماد، في جبهة عاكفة بمديرية الصفراء شرق صعدة.

ويتقدم الجيش اليمني، بدعم من التحالف، في معقل ميليشيات الحوثي، من عدة محاور وتضييق الخناق عليها لاستكمال تحرير المحافظة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".