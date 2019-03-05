علقت وزارة الخارجية الروسية على التطورات الأخيرة المتعلقة بالأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا، بعد تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بأن واشنطن يمكن أن تطبق "مبدأ مونرو" على البلاد، - وهو مبدأ ينادي بضمان استقلال كلِّ دول نصف الكرة الغربي ضد التدخل الأوروبي بغرض اضطهادهم، أو التّدخّل في تقرير مصيرهم.
وفي معرض حديثها عن الوضع في فنزويلا، أكدت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو ليس لديها اتصالات مع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو.
كما أوضحت الوزارة، أنه يمكن لموسكو إجراء حوار فقط مع قوات المعارضة المستعدة لذلك، وإذا لم يكن هذا هو الحال مع "جوايدو"، فلا يوجد سبب للتواصل معه.
وذكر مدير دائرة أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، الكسندر شيتنين: "يحق للسيد جوايدو أن يؤمن بما يفكر به. وفي الوقت نفسه، نعرف أنه سياسي غير مستقل تمامًا ويتحقق من كل خطوة مع الولايات المتحدة، لذلك لم يكن لدينا اتصال معه بسبب عدم استقلاله المطلق".
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تتهم أمريكا بإعادة تشكيل أمريكا اللاتينية بعد ملاحظة "بولتون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.