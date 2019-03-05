مصر مستعدة لنقل خبرتها الأمنية الى الصومال

قال وزير الداخلية المصري إن بلاده مستعدة لتقديم خبرتها الأمنية للصومال في إطار تعميق التعاون بين البلدين ومواجهة التهديدات المتبادلة.

وجاء ذلك خلال لقاء بين وزير الداخلية المصري محمود توفيق ووزير الأمن الداخلي الصومالي محمد أبو بكر إيسلو دوالي والوفد المرافق له في القاهرة.

كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن الوزير الصومالي أعرب عن اعتزازه بالدور القيادي لمصر في أفريقيا مضيفا أنه يتطلع إلى القاهرة باستخدام خبرتها لتدريب كوادر الشرطة الصومالية.

ومن جانبه ، أكد الوزير المصري على الحاجة إلى زيادة الجهود المشتركة وتعميق التعاون بين الأجهزة الأمنية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود التي تؤثر على أمن الناس واستقرارهم. كما أشار إلى أهمية استمرار التعاون بين نظم المعلومات لتقويض المخططات الإجرامية والإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.كما أعرب توفيق عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني للشرطة في الصومال.