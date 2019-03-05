رئيس وزراء يشدد على سد الثغرات التشريعية لمكافحة الفساد

شدد رئيس وزراء السودان، محمد طاهر ايلا، على ضرورة سد الثغرات في التشريعات حتى تنسجم مع خطة الدولة في مكافحة الفساد.
وجدد "ايلا" لدى لقائه وزير العدل المكلف محمد احمد سالم اليوم الثلاثاء؛ دعم الدولة الكامل لجميع المهام التي تضطلع بها وزارة العدل في المرحلة الحالية.
وقال محمد سالم وزير العدل، إنه قدم تنويرآ شاملآ لرئيس الوزراء حول الجهود الوزارة في تصريف المهام الدستورية، من حيث الاصلاح القانوني والتشريعات المتعلقة بتوصيات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة.
واضاف أن اللقاء تطرق للإطار القانوني لإعلان حالة الطواريء وضرورة سيادة حكم القانون.
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