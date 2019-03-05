لشرطة البريطانية تحقق في 3 أجسام مشبوهة بأماكن مختلفة في لندن من بينها مطار سيتي ومحطة قطارات. افادة وكالة انباء "سكاي نيوز العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، يفيد بأن ا سنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً

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كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة البريطانية تحقق في 3 أجسام مشبوهة.. بينها "مطار سيتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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