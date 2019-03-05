ضابط فرنسى يعتدى على ناشط ذا إعاقة جسدية

اعتدى ضابط شرطة فرنسي، على ناشط ذا إعاقة جسدية، وهو يجلس على كرسي متحرك، برذاذ الفلفل أثناء احتجاج من "السترات الصفراء".

وقام ضابط شرطة مكافحة الشغب برش رذاذ الفلفل على متظاهر على كرسي متحرك في مدينة تولوز جنوب فرنسا يوم السبت، كجزء من احتجاجات "السترات الصفراء" التي يتم حشدها منذ 16 أسبوعًا أيام السبت، ضد سياسات حكومة مانويل ماكرون، وأثار الحادث غضب رواد مواقع التواصل، حي انهالت الانتقادات على سلوك الشرطة.