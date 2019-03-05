أفادت وكالة انباء "سكاي نيوز عربية" إن سجيناً "متطرفا" هاجم، الثلاثاء، حارسين بالسلاح الأبيض ويرفض، إلى حدود الساعة، تسليم نفسه، في منطقة أورن، الواقعة شمالي غرب فرنسا.
وذكرت أن السلطات الأمنية في سجن "كوندي سور سارث" تعتقد أن السجين يحمل حزاما ناسفا، فيما تتحدث وزيرة العدل عن "هجوم إرهابي".
كانت هذه تفاصيل خبر "هجوم إرهابي" داخل سجن فرنسي.. والمهاجم يرفض تسليم نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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