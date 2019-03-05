"هجوم إرهابي" داخل سجن فرنسي.. والمهاجم يرفض تسليم نفسه

أفادت وكالة انباء "سكاي نيوز عربية" إن سجيناً "متطرفا" هاجم، الثلاثاء، حارسين بالسلاح الأبيض ويرفض، إلى حدود الساعة، تسليم نفسه، في منطقة أورن، الواقعة شمالي غرب فرنسا.

وذكرت أن السلطات الأمنية في سجن "كوندي سور سارث" تعتقد أن السجين يحمل حزاما ناسفا، فيما تتحدث وزيرة العدل عن "هجوم إرهابي".