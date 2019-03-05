تفاصيل نقل عناصر إرهابية من سوريا إلى العراق

ثم نوه الهايس، إلى أن عملية الاستلام، جرت عبر قضاء القائم الحدودي مع سوريا، غربي الأنبار، غربي العراق، مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية الذين تم استلامهم، من مختلف جنسيات العالم.
بالنتيجة نفى الهايس، حصول عمليات تهريب لعناصر من "داعش" إلى العراق، عبر القائم، مؤكدا بقوله "لا يوجد تهريب، وإنما استلمهم العراق رسميا".
من جانب آخر ألمح رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، غربي العراق، في ختام حديثه، إلى أن هناك عناصر من "داعش" تسللوا سابقا، وتطاردهم القوات الأمنية بشكل مستمر في صحراء المحافظة.
وأعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق، الأحد الماضي، 3 مارس/ آذار، مقتل عدد من عناصر "داعش" الإرهابي بضربة جوية للتحالف الدولي غربي البلاد.
ثم أضافت خلية الإعلام الحربي في بيان لها تلقته "سبوتنيك" إن طيران التحالف الدولي وجها ضربة جوية وفق معلومات استخبارية أسفرت عن قتل مجموعة من عصابات "داعش" الإرهابية كانت تتخندق في وكر داخل نفق قرب هيت غرب الأنبار.
بالخلاصة أعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.
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