"يوم الاغتصاب"..تطوير لعبة جديدة تمكن من اغتصاب وقتل الضحية

أفادت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، أنّه من المقرر الإعلان عن لعبة كمبيوتر جديدة تتيح لللاعبين اغتصاب النساء وقتلهن من خلال قصة "العنف والاعتداء الجنسي وزنا المحارم" الشهر الجارى، على الرغم من الشكاوى الغاضبة من إصدار اللعبة الشيطانية.

ويزعم مطور "يوم الاغتصاب" أنّ اللعبة موجّهة إلى "أربعة في المائة من عامة الناس، الذين هم من المختلين اجتماعيا ولديهم عدوانية مجتمعية، وسيستمتعون بلعب "مغتصب قاتل متسلل مهدد أثناء غيبوبة نهاية العالم".

وقال مطور لعبة "يوم الاغتصاب": "ضرب وقتل واغتصاب النساء حيث تستمر فى اللعبة، إنه عالم خطير بلا قوانين، ويستمتع الزومبي بأكل اللحم البشري الدافئ ، ويغتصبهم بوحشية، لكنك أنت المغتصب الأكثر خطورة في المدينة".

Advertisements

وفي لقطة شريرة تم تحميلها على تويتر، يظهر أحد المشاهد، الشخصية الرئيسية التي ترفع مسدسًا على فم شابة مع الترجمة: "يمكنني تفجير دماغك أو اغتصابك".

وستضع منصة الألعاب "ستيم" اللعبة قيد المراجعة بعد أن غمرتها الشكاوى بعد إطلاقه في 19 فبراير.

وتحظر ستيم، فقط الألعاب التي تعتبر ألعابًا غير قانونية أو "متصيدًا"، ومن غير الواضح ما إذا كانت اللعبة تشكل التصيد