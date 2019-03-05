قال رئيس مكتب سلام دارفور؛ مجدي خلف الله؛ أن عمليات جمع السلاح بولايات دارفور ساعد في استقرار مشاريع التنمية الإستراتيجية . وناقش لدى لقائه اليوم الثلاثاء مفوضي مفوضيات دارفور الستة سير عمل المفوضيات؛ والإجراءات التي اتخذت لتحديث إستراتيجية تنمية دارفور مع الشركاء . Advertisements وأشار إلى أن العمل حاليا مركز في تحديث إستراتيجية التنمية المستدامة لولايات دارفور؛ في المشاريع الكبيرة الني تهم العودة الطوعية من مباني ومساكن وخدمات اجتماعية والعمل علي تأسيسها واكتمالها قريبا. وأكد خلف الله علي تكثيف الجهود والعمل علي العودة الطوعية وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والضرورية للعودة الطوعية من مشاريع مستدامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب سلام دارفور يبحث تحديث إستراتجية التنمية المستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.