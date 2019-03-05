"اخبار الخليج 365" ترصد الإضراب الشامل في الخرطوم لاسقاط حكومة البشير.."صور"

جدت دعوة تجمع المهنيين السودانين والقوى المعارضة الى اضراب شامل اليوم الثلاثاء إستجابة واسعة من القطاعات المهنية وغيرها في العاصمة الخرطوم والولايات؛ ويعتبر الاضراب خطوة في طريق العصيان المدني والاضراب السياسي الشامل لاسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.

(السودان٣٦٥) خلال جولات ومتابعة للاضراب بالعاصمة الخرطوم؛ رصد خلالها التجاوب الكبير من المهنيين العاملين في مؤسسات القطاع العام؛ وتفاعل مقدر من الموظفين والعاملين في بعض مؤسسات القطاع الخاص والاعمال التجارية الصغيرة.

تقدم القطاع الصحي بالنسبة الأكبر في المشاركة بالإضراب؛ حيث نفذ المئات من الاطباء اضرابا في معظم مستشفيات البلاد العامة والخاصة؛ الى جانب تنفيذ وقفات احتجاجية داخل مقار العمل.

وقالت مصادر طبية لــ(السودان 365) أن نسبة اضراب الاطباء تقارب 80%؛ وشملت حتى العيادات الخاصة؛ وافادت ان هذه النسبة تكاد تنطبق على كل المستشفيات في البلاد بحسب احصائية ورصد النقابات ولجان الاطباء.

واضافت المصادر الى المشاركة الواسعة للاطباء في المعامل الفنية بالمستشفيات والمعامل الخاصة؛ واعتبروها الاكبر منذ بدء الاضرابات في القطاع الصحي.

وكان لافتا إضراب الاطباء الصيادلة؛ وفي جولة محدودة لـــ(السودان٣٦٥) في الخرطوم وامدرمان؛ رصد مراسلنا اغلاق الكثير من الصيدليات لابوابها؛ وخاصة في وسط العاصمة القومية الخرطوم؛ كما نفذ الصيادلة في المستشفيات التابعة للقوات النظامية الجيش والشرطة اضراباً شاملاً؛ مما دعى السلطات للاستعانة بالاطباء من خارج المستشفيات.

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وأشارت المصادر ايضا الى المشاركة الواسعة من الكوادر الطبية المساعدة والهندسية العاملة في العديد من شركات الادوية.

ويقول خالد سيد احمد ممثل تحالف المحامين الديمقراطيين في تصريح لــ(السودان 365)؛ ان نسبة اضراب المحامين فاقت الــ(90%) حيث شهدت مجمعات محاكم وسط الخرطوم؛ غياب شبه تام للمحامين عن جلسات المحاكمات؛ عدا بعض القضايا لعدد من المحتجين الموقفوين في التظاهرات التي يترافع عنها التحالف طوعا دعما للحراك الشعبي في البلاد.

ونفذ الصحفيون السودانيون؛ في العديد من الصحف الورقية والمنصات الالكترونية؛ اضرابا عن العمل؛ وفي جولة لمراسنا؛ رصد تجمعات كبيرة للصحفيين داخل الصحف؛ يعلقون لافتات كتب عليها صحفي مضرب.

كما دخلت اعداد كبيرة من موظفي شركة زين للاتصالات؛ اكبر الشركات العاملة في السودان؛ في اضراب عن العمل؛ وافادت مصادر داخل الشركة طلبت حجب اسمها؛ ان اكثر من 80% من موظفي الشركة استجابو للاضراب؛ وأن بعضهم لم يتواجد في الدوام اليومي للعمل.

وواصلت لجنة المعلمين المنضوية تحت تجمع المهنيين السودانيين؛ الاضراب عن العمل في الكثير من المدارس؛ مع التزامها التام بتسيير بالعمل امتحانات الشهادة السودانية؛ حتى لايتضرر الطلاب الجالسين هذا العام .

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي المشاركات للاضراب على مستوى الافراد؛ حيث نشر ناشطين العديد من الصور لافراد في مؤسسات حكومية وخاصة يرتدون ديباجات الاضراب عن العمل.