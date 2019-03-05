الخارجية البريطانية: محادثات بريكست في بروكسل تبعث بإشارات “إيجابية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، الثلاثاء، إن محادثات الخروج من الاتحاد “بريكست” بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحرز تقدمًا وتبعث برسائل إيجابية.

وأضاف “هنت” في تصريح صحفي، أثناء اجتماع مفاوضي بريكست، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن “الإشارات التي نتلقاها إيجابية نسبيًا”.

ويلتقي، الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، والنائب العام البريطاني جوفري كوكس، ووزير بريكست ستيفن باركلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا إلى إجراء تغييرات في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي رفضها مجلس العموم البريطاني، مؤخرًا.

وتسعى “ماي” للحصول على ضمانات جديدة حول اتفاق الانسحاب، على أمل ألا يرفضه البرلمان البريطاني بحلول 12 آذار / مارس.

وفي حال رفضه النواب مجددا، ستطلب منهم في 13 من الشهر ذاته، ما إذا كانوا يرغبون في الخروج من الاتحاد بلا اتفاق.

وفي حال رفضوا ذلك، ستقدم لهم في 14 مارس اقتراحًا بإرجاء بريكست لفترة “محدودة” إلى ما بعد 29 من نفس الشهر.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى تعديل بند في الاتفاق يعرف باسم “شبكة الأمان” يشكل العقبة الرئيسية منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني في كانون الثاني / يناير.

ووضع هذا البند لتجنب عودة حدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية آيرلندا من أجل حماية اتفاقات السلام التي وقعت في 1998، وفي الجانب الأوروبي، من أجل سلامة السوق الواحدة.

وتريد لندن أن تكون “شبكة الأمان” محددة زمنيا، وأن يسمح لها بإنهائها من جانب واحد، وهو ما يرفضه الأوروبيون.

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