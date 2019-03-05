إيران: أي تحرك من إسرائيل ضد مصالحنا سيكون انتحار

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هاجم رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال خرازي إن نتنياهو بحاجة إلى استعراض القوة من أجل الانتخابات، لكنه يعلم جيدا أن أي تحرك ضد المصالح الإيرانية سيكون بمثابة انتحار سياسي له.
وحول القضية السورية، قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، رغم وجود بعض الخلافات في وجهات النظر بين إيران وكل من روسيا وتركيا فإن لهما مصالح مشتركة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا، وأن المشاورات التي جرت فيما بينها كانت مفيدة وبناءة.
وأكد أنه على جميع الدول متابعة هدف إرساء الأمن والاستقرار في سوريا، مضيفا أن القوات الأجنبية الموجودة في سوريا من دون التنسيق مع الحكومة فيها، ينبغي عليها مغادرة الأراضي السورية سريعا.
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