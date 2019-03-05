جولات ميدانية تؤكد إنسياب العمل بالمؤسسات وفشل دعاوى الإضرابات

الخرطوم (smc)

أكدت جولة ميدانية لعدد من المؤسسات الخدمية خاصة المستشفيات ومراكز إمتحانات الشهادة السودانية إنسياب العمل بصورة طبيعية وفشل الدعوات التي أطلقها ” تجمع المهنيين” لتنفيذ إضرابات، اليوم الثلاثاء.

وقالت الأستاذة كواكب محمد الأمين مساعد كنترول ووكيلة بمدرسة بري الجديدة الثانوية بنات لـ(smc) إن الإمتحانات تسير بصورة طيبة وتأمينها شامل ولا يوجد حالات إضراب لا من جهة الطلاب ولا يوجد حالات إعتذار من المراقبين.

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وفي السياق اكد الأستاذ أشرف بيرم مدير مدرسة بري الثانوية بنين أن دعوات الإضراب لم تؤثر على سير الإمتحانات، حيث لا توجد أي حالات غياب بجانب حضور كل المراقبين، موضحاً أن الطلاب التزموا بالحضور وسارت الجلسة بصورة طبيعية .

من جهة أخرى أكد مصدر بمستشفى الشعب التعليمي سير الأوضاع بصورة طبيعية دون وجود أي إضراب من الأطباء ، مؤكدة أنهم لا يعرضون صحة وحياة المواطنين للخطر بسبب هذه الأفعال لأن الطب مهنة إنسانية ، موضحاً أن هناك مرضى بالعناية المكثفة ويحتاجون للمراقبة.

من جانبها قالت المواطنة سوسن أحمد من داخل مستشفي الأسنان التعليمي أنها أتت إلى المستشفي ولاحظت إزدحام المستشفى بما يؤكد أن العمل يسير بصورة طبيعية ، داعية الأطباء ان لا يلتفتوا لمثل هذه النداءات التي تعطل سير عملهم .