ضبط عربة بالقضارف يستغلها مسلحان يُشتبه بانتمائهما لخلية إرهابية

القضارف: باج نيوز

ضبطت قوة من جهاز الأمن والمخابرات بولاية القضارف، عربة بوكس متسللة بدون لوحات يستغلها مسلحان إثنان، رُجح انتمائهم إلى خلية إرهابية.

وباشرت الشرطة إجراءاتها القانونية الأولية وإستلام المعروضات أمس الإثنين والتي تشمل (بنادق وذخائر ومهمات + العربة بوكس تويوتا) وبدأت تحقيقاتها مع المتهمين بحسب مصادر مطلعة.

وطالب والي القضارف مبارك شمت، عند زيارته صباح اليوم (الثلاثاء) رئاسة إدارة الولاية، بسرعة الكشف عن هوية الخلية وإمتداداتها ومصادر تمويلها وأهدافها.

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وقال بحسب تصريح رسمي، إن أي محاولات أو أنشطة لزعزعة الأمن والإستقرار بالولاية مرفوضة ومدانة وسيتم التعامل معها بالصرامة القانونية اللازمة

وجدد الوالي الدعوة لحملة السلاح للإنخراط في مسارات الحوار والسلام مشيراً إلى أن الهدف الرئيس للطوارئ هو تمتين دعائم الأمن العام وبخاصة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي.

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