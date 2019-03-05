الغرامة لمدانين بممارسة الدجل والشعوذة

الخرطوم: تسنيم جدو

أوقعت محكمة النظام العام بالحاج يوسف أمس غرامة مالية قدرها (٥) آلاف جنيه فى مواجهة (4) مدانين بممارسة الدجل والشعوذة داخل منزل بالحاج يوسف، وقررت المحكمة حبس المدانين (٦) أشهر في حال عدم دفعهم للغرامة، وأمرت في الوقت نفسه بإبادة كمية من المعروضات التي ضبطت بحوزتهم، وهي عبارة عن طلاسم، بخرات، أسنان حيوانات) ، وتشير تفاصيل البلاغ إلى أن معلومة كانت قد توفرت لشرطة أمن المجتمع بمحلية شرق النيل عن نشاط المتهمين في ممارسة الدجل والشعوذة داخل منزل، وتمت مداهمة المنزل مما أسفر عن ضبط المدانين الـ(4) كل منهم داخل غرف منعزلة، كما تم ضبط عدد من النساء داخل المنزل زعمن أنهن حضرن للعلاج، كما عثرت الشرطة على الأدوات التي كان يستخدمها المدانون في ممارسة الدجل، من بينها حيوان (القنفد)، و تم القبض على المتهمين، ودون في مواجهتهم بلاغاً تحت نص المادة (٢٢) من القانون الجنائي المتعلقة بممارسة الدجل والشعوذة

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