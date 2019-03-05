تسلم مهامه والياً للنيل الأبيض الفريق أحمد خميس .. خوض معركة مكافحة الفساد

عندما كانت سيارة الفريق ركن أحمد خميس تدلف إلى مباني أمانة حكومة النيل الأبيض، وهو يستعد لتسلم مهامه والياً على بحر أبيض، وتتبع موكبه عشرات السيارات، كان صوت أنشودة عسكرية يدوى عبر المايكرفونات ويكاد يُسمعه كل أهل حاضرة الولاية مدينة ربك.

الحارس مالنا ودمنا أريد جيشنا جيش ألهنا

بلغنا غاية المُنى وأصبحت بلادنا مُؤمنة

جيشنا القلوب طمنا وارتحنا وزال همَّنا

ربك : آخر لحظة

سباق مع الزمن

وفي الأثناء تلقى خميس التحية العسكرية، وسرعان ما دخل في اجتماع مع لجنة أمن الولاية، أعقبه اجتماع مع حكومة الولاية المحلولة (وزراء ومعتمدين)، إلى جانب المدراء التنفيذيين.

كان واضحاً أن الجنرال ليس لديه وقتاً ليضيعه، سيما وأن ولاة آخرين سبقوه إلى الولايات التي كلفوا بادارتها، بينما هو ونسبة لخلفيته بالعمل في الاستخبارات العسكرية، أمضى أياماً في الخرطوم يجمع في المعلومات، ويلتقى بقيادات، رغم أن بحر أبيض كتاب مفتوح بالنسبة إليه، وقد درس خميس الوسطى والثانوية بمدينة كوستي، كما عمل قائداً للمنطقة العسكرية (الفرقة 18 مشاة) ولذلك قال له سلفه د. أبو القاسم بركة (منذ الإعلان عن تعيينك الناس إطماننت لأنك واحد من أبناء الولاية، وقد افتتح الوالي السابق بركة الاجتماع، والذي جرت فيه إجراءات التسليم والتسلم.

و امتدح بركة قانون الطواريء، وقال راضون تمام الرضا به، والمرحلة المقبلة فرضت تلك الإجراءات بتقديم رجال القوات النظامية ليصنعوا تحوطات، تقي البلاد مما حدث ببعض الدول، وقدم أبو القاسم تنويراً ضافياً عن الأوضاع بالولاية، ومشروعات التنمية التي تم إنفاذها، والتي جار العمل فيها، وهي مشروعات غير منكورة (وشوف عين) أبرزها الطرق، إلى جانب تركيز حكومته على الزراعة والصحة والمياه.

ما أشبة الليلة بالبارحة

وأبدى بركة سعادته بتسليم الأمانة لخميس، وقال: (سعيدين بتسليم الأمانة لعسكري غيور على بلده، ولرجل دولة يمتلك من الخبرات والتجارب الأمنية والسياسية والإدارية التي تؤهله لقيادات الولاية والعبور بها في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من تاريخ البلاد، حيث عمل وزيراً ونائب والي ووالي مؤسس لولاية غرب كردفان)

وللمفارقة أن بركة سلم الولاية لخميس بينما سلمه الأخير قبل سنوات ولاية غرب كردفان، ولذلك حق لبركة أن يقول إنه يعرف أحمد خميس جيداً.

أما خميس الذي وجه مسؤولو الحكومة المحلولة بالعودة لمباشرة مهامهم، فقد أزجى شكره للرئيس البشير للثقة التي أولاها له، وقال: (لو طلبنا الرئيس وعيانين نقول ليهو جاهزين) وكما شكر بركة على جهده السابق، ودعا الوالي الجميع للعمل من أجل إنسان الولاية وعبور هذه المرحلة.. وأكد عدم تفريطهم في الوطن، وقال : (لن نفرط فيه مهما كان، ولن نجامل أحداً وقبيلتنا هذا الوطن)، وتعهَّد خميس بأن لا يظلم أحد، وأن يكونوا رجال حق وأن يقدموا أداءً مُرضياً.

مع مكونات الولاية

اللقاء الثالث لخميس والذي كان أكثر أهمية هو مخاطبته بقاعة المجلس التشريعي للقاء الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية، وقيادات الشباب والطلاب والمرأة، الذي أكد من خلاله العمل على استغلال الفرص المتاحة في حالة الطواريء، لفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد وضبط الأسواق والأسعار ومحاربة الفساد الاقتصادي والسياسي والإداري دون مجاملة أو محاباة لأحد، وقطع بأن الحكومة ستعمل على محاربة الفساد والمفسدين وإعادة ثقة المواطنين في أداء الحكومة.

وكشف عن أن أولويات حكومته هي بناء جهاز تنفيذي وإداري رشيق، وفق معايير الكفاءة والتجرد، بالتركيز على أبناء الولاية، وتحقيق الأمن الاجتماعي، والاستقرار الأمني مع دولة الجنوب، وتبادل المصالح المشتركة ورعاية اللاجئين بالولاية وأضاف الفريق خميس عن أنه سيبتدر حواراً شاملاً مع قطاعات المجتمع وخاصة الشباب، لمعالجة المشكلات التي تواجه الولاية، مؤكداً على أن خطة حكومته ترتكز على عمل رؤية شاملة لخدمة المواطنين، وحفظ الأمن وتوفير سبل العيش الكريم، وعبر عن شكره وتقديره لكل الولاة والوزراء السابقين على ما قدموه.

أما الوالي السابق أبوالقاسم بركة، فأكد أن فترة عمله بالولاية كشفت له معادن وأصل وصدق ووفاء أهل النيل الأبيض، وأعلن عفوه عن الجميع وطالب الحضور وأهل الولاية عامة بالعفو عنه.

بينما جدد رئيس المجلس التشريعي إسماعيل نواي دعم ومساندة المجلس لقرارات الطواريء، وتعهد بأن يكون المجلس عوناً للفريق ركن أحمد خميس لإنفاذ قرارات رئيس الجمهورية. فيما طالب قادة الاحزاب السياسية بالولاية الفريق ركن أحمد خميس بالقضاء على بؤر الفساد والمحاسبة الفورية لكل من يثبت تورطه، مشيرين إلى ضرورة التركيز على معالجة قضية معاش الناس وتوجيه الجهود للزراعة والخدمات، ورحبت بقرارات الطواريء وإعتبرتها بمثابة قرارات رادعة تفضي لحماية أمن واقتصاد الوطن

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