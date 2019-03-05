متهمون ينكرون علاقتهم بترويج المخدرات

الخرطوم: تسنيم جدو

أنكر (٦) متهمين من بينهم امرأة، ما نسب إليهم من اتهامات بترويج المخدرات، وكانت شرطة مكافحة المخدرات قد ضبطتهم وبحوزتهم (١٧٠٠) رأس حشيش معبأة، كانت مخبأة في براميل داخل شقة بمنطقة جبرة بالخرطوم، وقال المتهم الأول عند استجوابه أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي إسماعيل إدريس أمس إنه قدم من مدينة بورتسودان إلى الخرطوم بغرض البحث عن عمل، واستأجر الشقة التي ضبط فيها الحشيش، مضيفاً أنه استقبل المتهمين الأول والثاني والمتهمة الثالثة داخل شقته، وأثناء ذلك تمت مداهمتهم من قبل الشرطة، وقاموا بتفتيش الشقة ولم يعثروا علي المخدرات، موضحاً أن أفراد الشرطة عثروا على براميل المخدرات موضوع الاتهام في سلم المبنى، نافياً علمه بالمخدرات، وجاءت أقوال المتهم الثاني والمتهمة الثالثة متطابقة بأنهم ذهبوا إلى المتهم الأول بحثاً عن شقة للإيجار، وأثناء ذلك تم القبض عليهم برفقة المتهم الأول، وتم أخذهم إلى قسم الشرطة والتحقيق معهم بتهمة الإتجار بالمخدرات، وأوضح المتهم السادس أنه تم القبض عليه داخل قسم الشرطة، عندما ذهب لزيارة المتهمين، فيما قال المتهم الخامس إنه جاء من مدينة بورتسودان مع المتهم الأول، وقاموا باستئجار الشقة، وأنه عاد إلى مدينة بورتسودان مرة أخرى، مضيفاً أنه تلقى اتصالاً من أحد أفراد مكافحة المخدرات، وطلب منه الحضور للتحري معه، وعند وصوله القسم تم القبض عليه بتهمة الإتجار بالمخدرات وترحيله للخرطوم، وتقديمه للمحاكمة، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لاستجواب نظامي وهو (المتهم الرابع) في القضية.

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