ضبط (1800) جوال دقيق داخل مخزن بالقضارف

الخرطوم : مي علي آدم

وضعت الشرطة الأمنية بولاية القضارف يدها على (1800) جوال دقيق مدعوم مخبأة داخل أحد المنازل بحي ديم نور، في طريقه للتهريب لدولة مجاورة، وألقت الشرطة القبض على المتهمين ودونت في مواجهتهم بلاغاً توطئة لتقديمهم للمحاكمة بموجب قانون الطوارئ، ويأتي الإنجاز هذا ضمن معلومة كانت الشرطة الأمنية قد رصدتها، تفيد بوجود كميات كبيرة من الدقيق بمخزن داخل منزل، وتعاملت الشرطة مع المعلومة بقدر عالي من المهنية، تحت إشراف اللواء عادل جمال محمد الحسن مدير شرطة القضارف، وتم مداهمة المخزن، وأسفرت المداهمة عن ضبط الدقيق وتوقيف عدد من المتهمين، وجاري التحقيق معهم على ذمة القضية .

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