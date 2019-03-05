تبرئة (22) متظاهراً من تهمتي الإخلال بالأمن والإزعاج

الخرطوم: تسنيم جدو

برأت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي محمد سر الختم أمس، ساحة (22) متهماً بتهمتي تسبيب الإزعاج العام والإخلال بالأمن والسلامة، وأمرت المحكمة بإطلاق سراح المتهمين فوراً، مالم يكونوا مطلوبين في بلاغ آخر، وعللت المحكمة قرارها القاضي ببراءة المتهمين، إلى أن الاتهام لم يقدم بينه كافية تشير إلى أن المتهمين الذين تم القبض عليهم داخل صفوف التظاهرات التي اندلعت الأسبوع الماضي بالسوق العربي بالخرطوم، والتي طالب المحتجون خلالها بإسقاط النظام قد تسببوا في الإزعاج العام أو أخلوا بالأمن والسلامة، وفي الوقت ذاته حفظت المحكمة ملف قضية (٥) متهمين كان قد تم توقيفهم في تلك التظاهرات، وذلك لعدم مقدرة الاتهام في التوصل إلى عناوينهم، بعد أن تم إطلاق سراحهم بالضمانة ، وتتلخص وقائع البلاغ في أن السلطات الأمنية كانت قد أوقفت (27) متظاهراً في تظاهرات السوق العربي التي كانت تنادي برحيل الحكومة، وتم تدوين (٣) بلاغات منفصلة في مواجهتهم، تحت نصوص المواد (69-77) من القانون الجنائي، وهي مواد تتعلق بالإخلال بالأمن والسلامة وتسبيب الإزعاج العام.

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