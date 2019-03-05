حوافز المغتربين.. تأخر التطبيق

تقرير : سهام منصور

سكتت الدولة في الآونة الأخيرة عن اهتمامها بحوافز المغتربين، وسعيها الجاد في تنفيذ متطلباتهم لجلب مدخراتهم، مقابل عدد من الحوافز أعلنتها الدولة سابقاً إلا أن الأحداث الأخيرة جعلت الدولة تتجه نحو مخارج اقتصادية أخرى، فهل سيكون لذلك التأخير أثر سلبي في الثقة بين المغتربين والدولة من جديد؟

جدد نائب الأمين العام لجهاز المغتربين د. عبد الرحمن سيد أحمد التزام الدولة بتنفيذ الحوافز التي أعلنتها الدولة، مشيراً إلى أن إدخال مدخرات المغتربين بالطرق الرسمية، يمثل أحد الحلول الاقتصادية للدولة، وأضاف: نريد منحهم حوافز مقنعة، كاشفاً عن إقامة أكثر من (23) من المناشط فيما يخص بنقل المعرفة ودمج المغتربين مع أجهزة الدولة بمؤسساتها الخاصة والعامة، وعمل ربط للاستشاريين منهم، والاستفادة من خبراتهم، وذلك من خلال المجلس الأعلى للخبراء والكفاءات بالخارج، في قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية وغيرها، مضيفاً أن هناك كوادر تعمل بالخارج لها من الامكانتات والخبرات ما لا يستهان بها، بالإضافة لتقديمهم العديد من الدراسات والحلول للاستثمارات.

ومن جانبه تخوف الخبير في المجال ناصر الجزولي من أن يؤدي تأخر تنفيذ حوافز المغتربين إلى فشل البرنامج المُعلن، وقال البروفيسور عصام الزين، أستاد العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة المشرق، إن الثقة التي يجدها المغترب في تحويل أمواله عبر مكاتب سرية أكبر من الثقة بينهم وبين الدولة، موضحاً أن حجم التعامل مع تلك المكاتب، ربما يفوق (99%)، وقال في الوقت الذي خرجت فيه البنوك من عمليات تحويل أموال المغتربين في فترة الحصار، عملت العديد من الجهات والأشخاص في نشاط التحويلات المالية، وكسبوا ثقة المتعاملين معهم، بالإضافة إلى عدم ثبات السياسات النقدية والمالية والتجارية في السودان، والتي كانت إحدى الأسباب التي أدت إلى عدم استجابة شريحة المغتربين للدعوات التي تطلقها الدولة عبر إعلانها لحوافز تشجيعية، ودعا عصام الزين إلى ضرورة التفاهم مع الغتربين من خلال الوصول لهم في دول المهجر، وتوعيتهم وتنويرهم بأهمية دورهم في تحسين الاقتصاد، بالإضافة إلى عمل برنامج واضح للتنوير بالحوافز المعلنة، والتزامهم وحرصهم على تنفيذها بالطريقة المقنعة التي تحفزهم للاستجابة، موضحاً أن عدد المغتربين بدول المهجر والذي يفوق (5) مليون مغترب، إذا تم تحويل الحد الأدني من أموالهم عبر المواعين الرسمية، يمكن أن تفوق مساهمتهم في الدخل القومي عائدات صادر الذهب

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