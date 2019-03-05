مداولات مع الصندوق الكويتي لتمويل محطة كهرباء الفولة الرديفة

الخرطوم: آخر لحظة

كشف وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء د. عمر الأمين عثمان الأزرق عن مداولات تجري مع وفد الصندوق الكويتي الذي يزور البلاد هذه الأيام، حول تمويل مشروع كهرباء محطة الفولة الرديفة، مشيراً إلى إسهامات الصندوق في دعم مشروعات التنمية بالبلاد في مقدمتها كهرباء شرق السودان، وحصاد المياه، ومشروع مياه القضارف، وقال خلال اجتماعه بوفد الصندوق أمس إن الزيارة تأتي في إطار الوقوف على المشروعات التي يموِّلها الصندوق، وبحث إمكانية تمويل مشروعات جديدة .

من جهته قال رئيس الوفد الكويتي إن مشروع كهرباء الفولة الرديفة يشكل أهمية كبرى في إنتاج الطاقة، مشيراً إلى مسيرة التعاون المشترك مع السودان، والتي أفضت إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية، مهمة بالبلاد منها سد مروي وتعلية خزان الروصيرص وسد سيتيت وأعالي عطبرة.

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