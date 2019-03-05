اليابان تدعم جهود القطاع الخاص السوداني للنهوض بالصناعة

الخرطوم: آخر لحظة

أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الرحمن عجب أحمد، على الدعم الكبير الذي ظلت تقدمه اليابان للسودان خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن العمل متواصل ومشترك لتعزيز التعاون بين البلدين، داعياً القطاع الخاص للمزيد من الجهد لتحقيق الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لدى اليابان، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص التدريب باليابان، ونوه إلى أنهم وكحكومة يدعمون مثل هذه الجهود من القطاع الخاص التي تستهدف وضع الخطط والبرامج للنهوض بالقطاع الصناعي، بالاستفادة من التجربة اليابانية ودول شرق آسيا واستعرضت المحاضرة التي قدمها خبير الاقتصاد الدولي الياباني البروفيسور موتو هيرو كوروكاو، أستاذ الدراسات الاقتصادية بجامعة تكاساكي لدراسات الاقتصاد باليابان، بعنوان “سياسات الصناعة فى أفريقيا عبر تجارب جنوب شرق آسيا” الخطط والاستراتيجيات التي مكنت اليابان ودول جنوب شرق آسيا لتحقيق النهوض الاقتصادي عبر قطاع الصناعة، وتحقيق معدلات نمو جيدة بالمقارنة مع مستويات النمو فى دول العالم الأخرى، مشيراً إلى نسب النمو الجيدة التي تحققت بالسودان خلال فترة السبعينيات وحتى التسعينات، والتي تراجعت عقب ذلك بسبب الحروب وعدم الاستقرار والمشاكل الاقتصادية الأخرى، منوهاً إلى أن الفرصة مازالت مواتية لتحقيق نمو بالسودان بشكل أفضل، كما استعرض التحولات الاقتصادية في الدول الآسيوية، وأهمية وجود مراكز للتدريب المهني لتدريب الأيدي العاملة، وضرورة نشر المعرفة ودعم الحكومات لعمليات الإنتاج الصناعي للصادر وتطبيق السياسات الجيدة التي تقود للنمو الاقتصادي، وتمكِّن الصادرات من المنافسة فى الأسواق العالمية، وفتح الأسواق أمام حركة رأس المال الأجنبي

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