السجن والغرامة لأخطر سارق مواتر

الخرطوم : تنزيل آدم

أوقعت محكمة جنايات الخرطوم جنوب عقوبة السجن (عام) والغرامة (20) ألف ج في مواجهة شاب أدانته المحكمة بسرقة (6) دراجات نارية من مناطق مختلفة بالخرطوم، وتعود تفاصيل القبض عليه عندما استأجر دراجة نارية من شخص وتواري عن الأنظار، كما قام بسرقة موتر آخر من السوق المركزي، وبعد مرور (9) أشهرتقابل مع صاحب الدراجة داخل قسم الأزهري مقبوضاً عليه في بلاغ مماثل، ودون في مواجهته بلاغ منفصل، وبعد التحري معه اتضح أن هنالك عدة بلاغات ضده في قسم الشرطة، وتم تحويله إلى المحكمة في بلاغ منفضل، وصدرت في مواجهته عقوبة السجن والغرامة

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