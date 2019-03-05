خبير اقتصادي: تجارة “الكسر” مرض سرطاني استشرى في الاقتصاد

وصف الخبير الاقتصادي المعروف عادل عبد العزيز الفكي تجارة “الكسر” بأنها مرض سرطاني استشرى في الاقتصاد السوداني مؤخراً بسبب الفارق الكبير في سعر العملة السودانية مقابل العملة الأجنبية، وبسبب الفرق ما بين شراء السلعة بالأوراق النقدية أو شرائها بالشيك.

وأشار عبد العزيز إلى أن بعض التجار يبيع مخزوناته من السلع الاستهلاكية بسعر مخفض بغرض الحصول على الأوراق النقدية، ثم يشتري بالأوراق النقدية دولارات يبيعها مقابل أوراق نقدية سودانية للحصول على فائدة أكبر بكثير من مجرد بيعه للسلعة بصورة مباشرة، واصفاً هذا السلوك بالمضر ويدل على الطمع والجشع.

وأشار إلى أن جشع التجار ولجوءهم لتجارة الكسر جعل من المستحيل للتجار غير المرابين وللتعاونيات العمل في سوق السلع الاستهلاكية.

ودعا عبد العزيز السلطات المختصة إلى وضع قوانين وأوامر وسياسات تمنع تجارة الكسر وتمنع المضاربة في الدولار.

وبحسب شبكة الشروق أضاف أن التعاون يشتري بفاتورة ويضع ربحاً ضئيلاً لا يتجاوز خمسة بالمئة، ولكن بضاعته في السوق تكون أغلى من المتاجر العادية لأن هناك تاجراً (كسر) نفس السلعة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)