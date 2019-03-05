مواقف !.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> الحياة عند صديقي النوبي مواقف..

> ولا يقصد بالمواقف معناها المجازي..وإنما الحرفي..

> وفي سياق هذا الفهم حكى لي ما حدث له لدى زيارته البلد؛ من بعد غيبة..

> وقد كان يعشق فاتنة هناك..اسمها فاتن..

> وماتت فجأة بكامل ألقها؛ لدغتها عقرب أول المساء..ففاضت روحها أول النهار..

> فوقف كل شيء بالبلدة في ذاك اليوم..حتى تغريد الطيور..

> ولكنه فوجئ عند زيارته هذه بكل شيء يسير سيره الطبيعي..ولا ذكرى لفاتن..

> وزار (مواقف) لهما..أحدها بجوار شجرة الجميز..

> ودهش إذ رآها لا تبالي؛ وكذلك الذين هم من تحتها..والطير الذي على أغصانها..

> والنيل هناك يجري منتعشاً..كدأبه قبل موت فاتن..

> وتساءل بحيرة طفولية: كيف للبلدة – بما فيها ومن فيها – أن تكون كما كانت؟..

> وكيف للجمال..أن يظل هو الجمال..رغم موت الجمال؟..

> وكيف للمواقف أن تنسى من كانا يقفان بين أيديها..وتربت عليهما بأيدها هذي؟..

> وكاتب هذه السطور حدثت له (مواقف) مشابهة بمصر..

> وكان في زيارة للقاهرة عقب وفاة صاحب عمود (مواقف)..أنيس منصور..

> فقد أدهشه ألا يزال كل شيء كما كان..

> فالبرج هو البرج..والنيل هو النيل..والزحمة هي الزحمة..والأهرام هي الأهرام..

> والأهرام – الصحيفة – هي الأهرام..رغم غياب (مواقف)..

> ولم يستطع أن يقرأ من الأهرام هذه حرفاً..فقد حل محل أنيس فاروق جويدة..

> واختفى الإدهاش..والإمتاع..والإبداع..

> وغدت المدينة التي يهواها – في نظره – غير ذات ملامح..ومعالم..و(مواقف)..

> وخلال انتفاضة أبريل، ثمة (موقف)..(وقف) في ذهني..

> وذلك حين وقع بصري على امرأة اتخذت من شجرة أمام مشفى الذرة (موقفاً)..

> وطفقت منه تلهب حماس الثائرين بأعلى صوتها المشروخ..

> وأطراف ثوبها الأبيض النظيف ملفوفةٌ حول خصرها النحيل؛ تحزماً..وتلزماً..

> كانت عجوزاً جميلة ؛ كجمال السودان..وفاتن..

> ومن عباراتها التي ما زلت أذكرها (ما تخافوا يا أبنائي..السودان يناديكم)..

> فهل كان السودان على وشك أن يلحق بفتاة صديقي النوبي؟..

> لعلها رأت الأمر كذلك..ورأت (مايو) عقرباً..

> في حين أن (مايو) – وعبر رمزها أبي ساق – كانت ترى الثوار هم العقارب..

> وتبقى الحياة مواقف..في كل الأحول..

> بالمعنيين؛ الرمزي وفقاً للفهم السائد..والحرفي كما لدى صديقي عاشق فاتن..

> ومن لا موقف له لا وجود له..أو هو وجودٌ كعدمه..

> والمرأة صاحبة موقف شجرة المشفى ما زالت ذات وجود في ذاكرة الانتفاضة..

> وما ذاك إلا بفضل (موقفها) المجازي..المُجاز..

> بينما صاحب موقف العقارب لدغت عقربٌ نظامه أول المساء..فمات أول النهار..

> ولم يصمد إلا بمقدار صمود فاتن..

> ويبقى الفرق بينهما أن هذه ذات (مواقف)..ما زال يذكرها صديقي النوبي..

> بينما هو لا (مواقف) له !!.