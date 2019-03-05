الاعدام شنقا حتى الموت لمتهم بقتل رجل ببحري…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قضت محكمة بحري الجنائية برئاسة القاضي أيوب أحمد المأمون أمس (الاثنين)، بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصا لمدان قتل آخر ببحري.

وبحسب الاتهام، فإن المتهم قتل الضحية طعناً بسكين أثناء مشاجرة نشبت بينهما ببحري، وسدد على أثرها عدة طعنات مما أدى إلى وفاته ودون بلاغاً في مواجهته تحت المادة 130 القتل العمد من القانون الجنائي وأُلقي القبض عليه وأخضع للتحريات وباكتمالها أحيل ملف البلاغ للمحكمة. المادة السابقة عقاب جماعي.. بقلم النور احمد المقالة القادمة رئيس الجمهورية يتعهد بتحقيق السلام العادل والشامل بجنوب كردفان

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