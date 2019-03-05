براءة (22) متهما اوقفتهم السلطات المظاهرات الاخيرة…..

الخليج 365: برأ قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال محمد سر الختم أمس (الاثنين) 22 شخصاً من تهمة الإزعاج والإخلال بالسلامة من القانون الجنائي بعد أن أُلقي القبض عليهم في تظاهرات بالسوق العربي بالخرطوم، وجاءت براءتهم لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم.

وفي سياق متصل، حفظ ذات القاضي ملف (7) متهمين بالإزعاج والإخلال بالسلامة كانت قد أوقفتهم السلطات في تظاهرات بالسوق العربي، بعد أن تعذر الوصول إليهم. المادة السابقة إحباط تهريب أضخم شحنة أسلحة قتالية المقالة القادمة عقاب جماعي.. بقلم النور احمد

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