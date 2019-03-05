الأحمر يؤمن على الصاوي وسومانا

قال مجلس المريخ إن خطوات إعادة اللاعبين السماني الصاوي والنيجري عبد المجيد سومانا تمضي بالصورة المطلوبة.

وقال رئيس القطاع الرياضي اللواء شقاق إن الجهاز الفني أمن على ضرورة إعادة اللاعب عبد المجيد سومانا إلى الفريق حتى يستطيع تقديم الإضافة المطلوبة باعتبار أن فرصته في المشاركة مع الفريق فيما تبقى من مواجهات بالبطولة العربية وعلى رأسها موقعة النجم الساحلي المرتقبة كبيرة للغاية.

وأضاف شقاق في سياق تصريحاته مع الصحيفة أن اللاعب السماني الصاوي عاد فعلياً إلى المشاركة في تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية لافتاً النظر إلى أن المجلس يبذل قصارى جهده لأجل إكمال عودة اللاعب بصورة رسمية إلى الكشوفات خلال الميركاتو المرتقب باعتبار أن ذلك يعني الانتهاء من هاجس ابتعاده عن المشاركة طيلة الفترة الماضية بسبب القرار الصادر من الاتحاد الدولي ” فيفا” والقاضي بحرمان المريخ من الانتدابات لفترة تسجيلات واحدة آنذاك.