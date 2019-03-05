استمرار عزوف المزارعين والتجار عن البيع ببورصة القضارف

الخرطوم: رحاب فريني

أعلن مسؤول التسويق ببورصة المحاصيل بولاية القضارف محمد علي محمد، استمرار إحجام التجار والمزارعين عن بيع المحاصيل بالبورصة بسبب تدني الأسعار.

وقال صالح لـ(السوداني): “لا يوجد بيع بالبورصة لأكثر من ثلاثة أيام”, ورجح الإحجام عن البيع لوجود اتفاق من قبل التجار, مؤكداً أن البيع يمارس خارج البورصة.

من جانبه أكد المزارع بولاية القضارف حافظ الحاج هايلو لـ(السوداني) استمرار بيع السمسم خارج البورصة بمبلغ (5050) جنيه فيما يبلغ سعر القنطار داخل البورصة (4700) جنيه, مشدداً على أن هذه الممارسات تتم عبر التجار وليس المزارعين, وطالب إدارة أسواق المحاصيل بمنع البيع خارج البورصة لحماية السعر بالبورصة.