تفاصيل إلغاء (عبور) رئيس الوزراء الإثيوبي بالخرطوم

الخرطوم: أحلام الطيب

حصلت (آخرلحظة) على التفاصيل الكاملة بشأن إلغاء توقف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بمطار الخرطوم، الذي كان متوقعاً له صباح أمس، وأوضحت مصادر إثيوبية أن رئيس الوزراء دفع بطلب رسمي للحكومة للتوقف ساعات يجري خلالها محادثات مع رئيس الجمهورية بالصالة الرئاسية بمطار الخرطوم، وقال المصدر إن مكتب رئيس الوزراء لم يؤكد الطلب، مما استدعاه لمغادرة مباشرة من دولة أرتريا إلى جنوب السودان، حيث أجرى محادثات ثلاثية مع رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، ورئيس إرتريا أسياس أفورقي الذي يزور جوبا لأول مرة منذ الانفصال، وتصدرت أجندة المباحثات سلام جنوب السودان، فيما وصفت مصادر المحادثات حول ملف الجنوب اختطاف للملف الذي بذل فيه السودان مساعٍ توجت مؤخراً بسلام جنوب السودان، وأكدت الحركة الشعبية بقيادة رياك مشار عدم مشاركته في اجتماع جوبا الثلاثي، وقال المسؤول الإعلامي بالحركة فوق بوث، إن رئيس الحركة متواجد بالخرطوم، ويعكف على ترتيب الأوضاع الداخلية بالحركة.

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