يُودِّع أنصاره بتدريبٍ أخير صباح اليوم الهلال يطير إلى غانا فجر الغد ويتدرّب بكوماسي

أكمل المكتب التنفيذي بنادي الهلال الإجراءات كَافّة، المتُعلِّقة بسفر بعثة الفريق الأول إلى غانا فجر غدٍ الأربعاء، وذلك لأجل مُواجهة فريق الأشانتي كوتوكو الغاني يوم (10) مارس الحالي، ضمن مُباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات الإفريقية، والتي يسعى فيها الهلال لتحقيق التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية، وستُغادر البعثة إلى غانا عبر الخطوط الإثيوبية، حيث سيجري الأزرق فور وصوله إلى مدينة كوماسي مراناً اعتيادياً قبل أداء المران الرئيسي يوم الجمعة المقبل.

عَلَى صَعيدٍ مُتُصلٍ، ينتظر أن يكون قد غادر في الساعات الأولى من فجر اليوم بالخطوط الإثيوبية مدير المكتب التنفيذي بنادي الهلال الأستاذ عز الدين الحاج إلى غَانَا كَوفد مُقدِّمةٍ من قبل النادي الأزرق، حيث سيكمل الأستاذ عز الدين الحاج ترتيبات إقامة بعثة الأزرق وحجز ملاعب التّدريبات هنالك ويقف على ترتيبات تَحرُّك بعثة الأزرق من أكرا إلى كوماسي عبر الطيران الداخلي.

تُجدر الإشارة إلى أنّ الهلال سيُودِّع أنصاره بمران تكتيكي صباح اليوم بملعبه في الجوهرة الزرقاء سيشارك في قيادته المعد البدني الجديد قيس بن عمار الفطاسي الذي وصل الخرطوم صباح أمس الأول للانضمام الى الطاقم الفني بترشيح من مواطنه نبيل الكوكي، في حين ينتظر أن تشهد مباريات الجولة الخامسة تنافساً قوياً بين أندية المجموعة الثالثة، حيث سيحل الهلال مساء الأحد ضيفاً على الأشانتي كوتوكو الغاني بحثاً عن تأهُّل مُبكِّر، فيما سيستقبل فريق نكانا مواطنه زيسكو يونايتد الزامبي مساء نفس اليوم بمدينة كيتوي في مباراة يتوقع أن تُحدِّد نتيجتها بصورة كبيرة أيٍّ من الفريقين الأقرب للتأهل قبل الجولة السادسة والأخيرة والتي سيستقبل فيها الهلال فريق نكانا، بينما سيستضيف زيسكو، الأشانتي كوتوكو الغاني.

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