السجن والغرامة لمتهمين وفقاً لقانون الطوارئ

الخرطوم: آخرلحظة

اصدرت محكمة طواريء أمدرمان أمس حكما علي متهمين يمحاوله تهريب (60) جوال دقيق إلى خارج ولاية الخرطوم، حيث تمت محاكمة المتهم الأول بالسجن سنتين والغرامة (30) الف جنيه ومصادرة العربة والدقيق، والمتهم الثاني (السائق) بالسجن سنة والغرامة (10) ألف جنيه، كما تمت محاكمة متهم ضُبط بشاحنة أسمنت مخبأة بداخلها (48) برميل جازولين، وحكم على المتهم الأول بالسجن (4) سنوات والغرامة (60) ألف جنيه، ومصادرة العربة، وعلى المتهم الثاني (السائق) السجن سنتين والغرامة (20) ألف جنيه.

وأصدرت محكمة طوارئ الخرطوم الحكم على متهم ضُبط فى محاوله تهريب (19) برميل جاز حيت تم تغريمه (50) ألف جنيه ومصادرة العربة

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