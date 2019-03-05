"التحرير والعدالة" تطالب بتشكيل حكومة انتقالية برئاسة البشير

الخرطوم: السوداني

طالب حزب التحرير والعدالة القومي، بتشكيل حكومة قومية من تكنوقراط أو بمشاركة كل القوى السياسية برئاسة الرئيس الحالي عمر البشير.

ودعا الأمين السياسي للحزب، عضو البرلمان عيسى مصطفى في تصريح لـ”باج نيوز” أمس؛ إلى تأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل ومد أجل الحكومة الانتقالية التي تُشكل لفترة تمكنها من معالجة الأزمة الاقتصادية وتحسين الخدمات، فضلاً عن إعداد دستور دائم للبلاد والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة إرساءً لدعائم الحكم الرشيد، وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب قرارات جريئة لتعبر بالبلاد من المرحلة الحالية.

وناشد البرلماني الرئيس البشير بإعلان العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين بقانون الطوارئ، والإسراع في الجلوس مع المعارضة بغية الوصول لتوافق حول القضايا الوطنيه وتحقيق التوافق السياسي، فضلاً عن ضرورة الاستئناف الجاد للحوار مع الحركات المسلحة لإنهاء الحرب بالبلاد في أسرع وقت من خلال تقديم التنازلات المطلوبة.