الخارجية تحقيق حول اتهامات لسفير السودان ببوخارست

الخرطوم: أحلام الطيب

أعلنت وزارة الخارجية، عزمها التحقيق حول اتهامات لسفير الخرطوم ببوخارست، وكان قد وجه مواطن سوداني يعمل كـ”طباخ” في سفارة السودان برومانيا اتهامات للسفير السوداني، من بينها رفض منحه إجازة أسبوعية، بجانب استقطاع (100) دولار شهرياً من راتبه دون وجه حق، وقالت الوزارة في تعميم صحفي أمس، إنها اطلعت على فيديو نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اتهامات لسفير السودان ببخارست، مؤكدة أنها تتابع بدقة كل ما ينشر بشأنها أو شأن منسوبيها، وقالت الخارجية “نطمئن المواطن السوداني أن للوزارة من اللوائح والنظم ما هو كفيل بالتصدي لأي ممارسات خارجة عن القانون”، وأكدت أن ما ورد من اتهامات في الفيديو المذكور سيكون موضوعا للتحقيق وفقاً للقانون واللوائح.

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