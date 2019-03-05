جلسة طارئة للبرلمان غداً للنظر في قانون الطوارئ

الخرطوم: السوداني

أكملت الهيئة التشريعية القومية “البرلمان، مجلس الولايات” استعداداتها لانعقاد الدورة الطارئة، للنظر في حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية مؤخراً.

وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عثمان آدم حسن نمر في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن الكتل البرلمانية على استعداد كامل لانعقاد هذه الدورة الطارئة غداً الأربعاء، مبيناً أن الدستور أعطى الحق والسلطة لرئيس الجمهورية بإعلان الطوارئ حال كان هناك أي طارئ يهدد أمن البلاد أو سلامتها أو اقتصادها.

وأكد نمر أن الدستور نص على أن يعرض إعلان الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال مدة 15 يوماً.