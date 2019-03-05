الوطني: خطاب الرئيس أربك قيادات الحزب

الخرطوم : أسماء سليمان

اعترف الأمين السياسي للمؤتمر الوطني عمر باسان بارتباك الحزب وقياداته والقوى السياسية بعد خطاب الرئيس المشير البشير بالقصر، وإعلانه لفك ارتباطه مع الحزب، وأعلن عن تغييرات شاملة وإعادة هيكلة داخل الوطني، ومراجعة شخوصه بما يتناسب مع المرحلة القادمة بحسب تعبيره، وكشف باسان في حوار مع (آخر لحظة) ينشر بالداخل، عن تفاصيل (النيولوك) الذي افصح عنه رئيس الحزب المكلف أحمد هارون، والذي سيكون داخل الحزب عبر تغيير سياسات الوطني وطريقة إدارته للشأن السياسي، بتجديد ثوبه وطريقة تقديمه لنفسه في المرحلة المقبلة.

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