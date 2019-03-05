محاكم طوارئ توقع عقوبات رادعة بحق مهربي دقيق ووقود

الخرطوم: السوداني

قضت محاكم طوارئ في الخرطوم وأم درمان بعقوبات رادعة تراوحت بين السجن والغرامة في مواجهة مهربي دقيق ووقود.

وأصدرت محكمة طوارئ أم درمان عقوبة السجن بحق متهمين اثنين تم ضبطهما وهما يهربان ٦٠ جوال دقيق إلى خارج ولاية الخرطوم. وقضت على المتهم الأول بالسجن سنتين والغرامة ٣٠ ألف جنيه ومصادرة العربة والدقيق، بينما أوقعت عقوبة السجن سنة والغرامة 10 آلاف جنيه على المتهم الثاني.

في السياق، قضت محكمة طوارئ أم درمان بالسجن 4 سنوات والغرامة ٦٠ ألف جنيه ومصادرة العربة، بعد ضبط إسمنت بشاحنة وخُبِّئ داخلها ٤٨ برميل جازولين، فيما أوقعت عقوبة السجن سنتين والغرامة ٢٠ ألف جنيه على المتهم الثاني (السائق).

بالمقابل أصدرت محكمة طوارئ الخرطوم حكماً على متهم بتهريب ١٩ برميل جازولين بالغرامة ٥٠ ألف جنيه ومصادرة العربة.