حزب يطالب بتشكيل حكومة انتقالية برئاسة البشير

الخرطوم: آخرلحظة

طالب الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة القومي عضو البرلمان عيسى مصطفى، الرئيس عمر البشير بتشكيل حكومة قومية من تكنوقراط أو بمشاركة كل القوى السياسية تشمل كل مستويات الحكم بالبلاد، بما فيها الرئاسة، على أن يكون البشير رئيساً لفترة انتقالية، ودعا مصطفى في تصريح لـ(باج نيوز) أمس إلى تأجيل الانتخابات المزمع إجراءها العام المقبل، ومد أجل الحكومة الانتقالية التي تُشكل لفترة تمكنها من معالجة الأزمة الاقتصادية، وتحسين الخدمات، فضلاً عن إعداد دستور دائم للبلاد والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة، إرساءً لدعائم الحكم الرشيد، وناشد البرلماني البشير بإعلان العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين بقانون الطوارئ، والإسراع في الجلوس مع المعارضة بغية الوصول لتوافق حول القضايا الوطنيه وتحقيق التوافق السياسي.

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