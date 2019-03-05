الموانيء: استمرار الحوار حول عقد الشركة الفلبينية

الخرطوم :آخرلحظة

قال نائب المدير العام للهيئة للشؤون الإدارية نور الهادي الفكي إن العمل في الميناء الجنوبي “ميناء الحاويات” على ساحل البحر الأحمر يسير بصورة ممتازة ويشهد استقراراً، مؤكداً استمرار الحوار مع العاملين ومجتمع البحر الأحمر حول العقد المبرم مع الشركة الفلبينية، وأبلغ نائب المدير العام للهيئة للشؤون الإدارية، برنامج “مجريات الأحداث” على شاشة “الشروق”، أن مجلس إدارة الهيئة عقد السبت الماضي اجتماعاً، وقدم تنويراً لأعضائه بما تم في أمر الشركة الفلبينية، وأطلعهم على الأداء العام في الهيئة، وتم التداول بين الأعضاء حول كل هذه الموضوعات، وقال الفكي إن الهيئة الآن تقود حواراً حول عقد الشركة الفلبينية مع العمال ومجتمع الولاية.

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