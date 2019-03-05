شمال دارفور تشرع في تشكيل محاكم للطوارئ

الفاشر : الصيحة أون لاين

شرعت حكومة ولاية شمال دارفور في تشكيل وإنشاء محاكم للطوارئ وفقاً لقرارات وموجهات رئيس الجمهورية الأخيرة، كما استعرضت خطتها للمرحلة المقبلة والتي ترتكز على تحقيق الأمن كألوية قصوى وتخفيف المعيشة والاهتمام بمعاش الناس من خلال حزمة من المشروعات والبرامج .

وأعلن الفريق الركن النعيم خضر مرسال والي الولاية خلال مخاطبته نهار اليوم القيادات والعاملين بوزارة المالية والقوى العاملة ضمن جولاته للوزرات والمؤسسات الحكوميه أعلن أن لجنة أمن الولاية شرعت في تشكيل وإنشاء محاكم للطوارئ بالولاية عقب القرارات والتوجهات الرئاسية، وأكد أن لجنة أمن الولاية وضعت تدابير جادة وخططاً محكمة لتعزيز الأمن والاستقرار بالولاية للحد من التهريب والتلاعب بالسلع الاستراتيجية ومحاربة كافة الظواهر السالبة ، مبيناً أن الأمن يعد أولوية قصوى خلال المرحلة القادمة ، داعياً الفرقاء من أبناء الوطن والحاملين السلاح للجنوح والانضمام لركب السلام.

وفي سياق آخر استعرض الوالي خلال مخاطبته اليوم العاملين بأمانة حكومة الولاية خطته للمرحلة المقبلة والتي ترتكز على تحقيق الأمن كألوية قصوى وتخفيف أعباء المعيشة للعاملين والاهتمام بمعاش الناس من خلال حزمة من المشروعات والبرامج.

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